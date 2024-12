"La chute du régime en Syrie est due notamment à l'action d'Israël contre le Hezbollah", déclare Biden

Dans une allocution spéciale prononcée ce dimanche, le président américain Joe Biden a livré une analyse approfondie des bouleversements en cours en Syrie, qualifiant la chute du régime de Bachar al-Assad de "tournant historique" pour la région."Ce qui s'est passé au Moyen-Orient après 13 ans de guerre civile et d'oppression du régime est un acte de justice fondamental et une opportunité historique pour le peuple syrien", a déclaré le président américain.

Joe Biden a particulièrement insisté sur l'affaiblissement significatif de l'axe formé par l'Iran, la Russie et le Hezbollah "dû à l'action d'Israël depuis les événements du 7 octobre, la résistance ukrainienne face à la Russie, et le soutien américain constant à ces deux alliés". "Le Hezbollah, la Russie et l'Iran n'ont pas pu protéger Assad", a-t-il souligné, mettant en avant l'efficacité de la stratégie américaine dans la région.

Concernant l'avenir de la Syrie, le président a esquissé les contours d'une transition politique ambitieuse. L'administration américaine s'engage à soutenir l'établissement d'un gouvernement souverain et la rédaction d'une nouvelle constitution, tout en insistant sur le fait que ce processus devra être piloté par les Syriens eux-mêmes. Une aide humanitaire substantielle est également promise pour accompagner cette transition.

Le président n'a toutefois pas masqué les défis considérables qui se profilent. La menace d'une résurgence de l'État islamique reste bien présente, comme en témoignent les frappes aériennes américaines menées ce jour même contre des positions de l'organisation terroriste. Les intentions de certains groupes rebelles, malgré leur discours actuel plus modéré, devront être scrutées avec attention, a-t-il insisté.

Sur le plan régional, l'administration américaine s'est engagée à soutenir activement les pays voisins - Jordanie, Liban, Irak et Israël - pendant cette période de transition. Biden a notamment promis de permettre à Israël de poursuivre ses actions contre les cibles iraniennes en Syrie, estimant que cela contribuerait à réduire la pression exercée par le Hezbollah au Liban.

Le président a également réaffirmé l'engagement américain envers ses ressortissants en Syrie, évoquant notamment le cas du pilote Austin, détenu depuis plus de douze ans, dont le retour demeure une priorité absolue pour son administration.

"Nous voyons un avenir brillant pour les citoyens de Syrie et du Moyen-Orient", a conclu Biden, tout en soulignant que la réalisation de cette vision nécessiterait une vigilance constante et une coopération étroite entre tous les acteurs de la région. Le président a annoncé qu'il s'entretiendrait dans les prochains jours avec les dirigeants régionaux pour coordonner la réponse à cette situation historique.