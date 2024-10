La compagnie aérienne Emirates interdit les bipeurs à bord

La compagnie aérienne Emirates, géant du transport aérien basé à Dubaï, a annoncé vendredi de nouvelles mesures de sécurité en réponse aux récents événements au Moyen-Orient. Dans un communiqué, la compagnie a déclaré l'interdiction totale des bipeurs et des talkies-walkies pour tous les passagers, que ce soit dans les bagages en soute ou en cabine.

Cette décision fait suite aux explosions survenues au Liban le 17 septembre dernier, où des bipeurs utilisés par le Hezbollah ont été la cible d'attaques attribuées à Israël. Ces dispositifs de communication, qui fonctionnent sur des fréquences radio indépendantes des réseaux de téléphonie mobile, sont désormais considérés comme potentiellement dangereux.

La compagnie a également prolongé la suspension de ses vols vers plusieurs destinations de la région. Les liaisons avec l'Iran et l'Irak sont interrompues jusqu'à mardi, une mesure prise après l'attaque de missiles iraniens contre Israël plus tôt cette semaine. Les vols vers le Liban resteront suspendus jusqu'au 15 octobre, en raison des bombardements israéliens sur le pays. Ces dispositions s'inscrivent dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par l'escalade des hostilités entre Israël et ses adversaires. Emirates, soucieuse d'assurer la sécurité de ses passagers et de son personnel, adapte ainsi ses procédures aux risques émergents dans la région. Cette décision de la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient pourrait inciter d'autres transporteurs à adopter des mesures similaires, reflétant l'impact croissant des tensions géopolitiques sur le secteur de l'aviation civile dans la région.