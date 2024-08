La crise économique iranienne pousse les citoyens vers l'or et les devises étrangères

L'Iran traverse actuellement une crise économique sans précédent, marquée par une chute vertigineuse de sa monnaie nationale et une fuite massive des capitaux. Face à cette situation alarmante, les Iraniens se tournent massivement vers l'or et les devises étrangères pour protéger leurs économies.

Sous la présidence d'Ebrahim Raïssi, le rial iranien a perdu 60% de sa valeur en seulement trois ans, dont 20% sur la seule année écoulée. Cette dépréciation rapide reflète la profondeur de la crise qui secoue le pays et affecte tous les secteurs de l'économie. Le marché boursier, autrefois considéré comme un refuge, a vu plus de 1 600 milliards de rials (environ 2,6 milliards de dollars) s'évaporer en trois ans. Le secteur immobilier n'est pas épargné, plombé par des pénuries chroniques d'électricité en été et de gaz en hiver. Les coupures de courant dans les cimenteries ont fait doubler le prix du ciment, paralysant les chantiers dans tout le pays.

Dans ce contexte, les Iraniens se tournent massivement vers l'or. Selon le Conseil mondial de l'or, les achats de pièces et de lingots d'or par les citoyens iraniens sont passés de 25,5 tonnes en 2011 à près de 44,4 tonnes l'année dernière. Sur les six premiers mois de cette année, ce sont déjà plus de 22 tonnes qui ont été achetées.

Parallèlement, on assiste à une fuite massive des capitaux. Depuis l'imposition des sanctions américaines en 2018, ce phénomène n'a cessé de s'amplifier, atteignant 15 milliards de dollars l'année dernière et un niveau record de 20,1 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l'année fiscale en cours. Malgré l'interdiction officielle de détenir plus de 10 000 euros ou dollars, de nombreux Iraniens convertissent leurs économies en devises étrangères. Les estimations varient grandement : un membre de la Commission des Industries du Parlement avance le chiffre de 60 milliards de dollars détenus par les citoyens, tandis que le gouverneur de la Banque centrale parle de 16 milliards.

AP Photo/Vahid Salemi, File

Quoi qu'il en soit, ces sommes représentent une part significative du PIB iranien et posent un défi majeur à une économie déjà en difficulté. La méfiance des Iraniens envers leur gouvernement et ses politiques économiques est au cœur du problème. Peu enclins à réinjecter leurs devises dans l'économie nationale, les citoyens contribuent involontairement à aggraver la crise de liquidités qui touche les secteurs industriel et de la construction. Pendant ce temps, le gouvernement, confronté à un déficit budgétaire colossal, est contraint d'emprunter massivement, alimentant l'inflation et la dévaluation du rial. Entre 2021 et 2023, la dette du gouvernement envers les banques du pays a plus que doublé, dépassant les 13 000 milliards de rials (22 milliards de dollars). La crise économique en Iran semble s'enfoncer dans un cercle vicieux. La perte de confiance des citoyens envers leur monnaie et leur système économique pousse à une fuite vers des valeurs refuges, aggravant en retour les difficultés du pays. Sans un changement radical de politique économique et un retour de la confiance, il semble difficile d'envisager une sortie de crise à court terme pour l'économie iranienne.