La direction du Jihad islamique fuit la Syrie après la chute du régime Assad

La direction du Jihad islamique palestinien a fui la Syrie suite à l'effondrement du régime Assad, marquant un changement majeur dans l'équilibre des forces régionales. Ziad Nakhala, le chef de l'organisation, s'est réfugié à Téhéran il y a plusieurs semaines, anticipant l'instabilité croissante en Syrie et le risque d'une possible élimination par Israël. Son adjoint, Akram Ajouri, qui dirige également l'appareil militaire de l'organisation, a fui ces derniers jours vers l'Irak avec le commandement militaire du groupe. Des sources palestiniennes ont indiqué que les dirigeants de l'organisation n'avaient pas de meilleures alternatives, compte tenu de la situation délicate au Liban et de la crainte d'actions israéliennes.

Cette fuite devrait transformer radicalement le fonctionnement du Jihad islamique, qui devra s'adapter à des opérations loin de la frontière israélienne et de la bande de Gaza. Par le passé, la direction de l'organisation opérait sous la protection du régime Assad à Damas et faisait partie du système régional.

Pendant ce temps, la coalition rebelle syrienne qui a pris le pouvoir a déclaré que "la phase de renversement du régime Assad est terminée et que commence celle de la construction commune de la Syrie". Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des civils pillant le palais présidentiel à Damas, tandis que la télévision iranienne rapporte que des extrémistes ont attaqué l'ambassade d'Iran dans la capitale syrienne.

Le Premier ministre du régime déchu, Mohammad Razi al-Jalali, est sorti de sa résidence pour rencontrer les dirigeants rebelles, escorté par des insurgés armés. Le chef rebelle Mohammad al-Jolani a annoncé ce matin que "les institutions gouvernementales resteront sous la supervision d'al-Jalali jusqu'au transfert officiel du pouvoir".

Les rebelles poursuivent leurs recherches du président déchu Assad. CNN rapporte que les insurgés interrogent des officiers de l'armée et du renseignement du régime susceptibles de connaître sa localisation ou des détails sur ses derniers mouvements.