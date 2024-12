La famille de Barghouti à Doha pour négocier une possible libération (info i24NEWS)

La famille de Marwan Barghouti, figure majeure du Fatah actuellement emprisonnée en Israël, s'est rendue ce vendredi à Doha, accompagnée de son avocat, pour discuter d'une éventuelle libération dans le cadre d'un accord plus large sur les otages et un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, révèle i24NEWS en exclusivité.

Cette démarche est particulièrement significative car Barghouti, leader du Fatah - mouvement basé en Judée-Samarie et rival du Hamas - purge actuellement cinq peines de prison à perpétuité en Israël. Il avait été condamné pour son rôle dans l'organisation d'attentats meurtriers contre des civils israéliens pendant la Seconde Intifada au début des années 2000.

Selon les discussions en cours, Barghouti pourrait être exilé en Turquie dans le cadre d'un accord plus large. Considéré comme un terroriste par Israël, il reste très populaire parmi les Palestiniens, certains le voyant comme un potentiel successeur à Mahmoud Abbas à la tête de l'Autorité palestinienne.

Cette initiative intervient alors que les négociations se poursuivent pour tenter de parvenir à un nouvel accord sur la libération des otages détenus à Gaza depuis l'attaque du 7 octobre.