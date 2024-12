La France appelle Israël à retirer ses troupes de Syrie

Dans un communiqué publié ce mercredi par le Quai d'Orsay, la France a appelé Israël à retirer ses troupes du versant syrien du Mont Hermon où Tsahal vise à établir une zone tampon face à l'avancée des rebelles jihadistes.

"La France appelle Israël à se retirer de la zone ainsi qu'au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie", indique le communiqué. Paris rejoint par ailleurs la mise en garde de l'ONU formulée plus tôt dans la journée, selon laquelle tout déploiement militaire dans la zone de séparation entre Israël et la Syrie constitue "une violation de l'accord sur le désengagement de 1974".

"La France renouvelle son plein soutien à la Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD) dans le Golan, dont la sécurité doit être préservée", dit encore le communiqué.