La Jordanie promet de prendre des mesures face aux déclarations d'Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple

La Jordanie a réagi avec véhémence aux propos du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui a réaffirmé son soutien au droit de prière des Juifs sur le Mont du Temple et appelé à l'établissement d'une synagogue sur ce site hautement sensible. Dans un communiqué, le ministère jordanien des Affaires étrangères a "fermement rejeté et condamné" les déclarations de ce "ministre extrémiste" qui "alimente une politique d'extrémisme" et tente de "modifier le statut historique et légal de Jérusalem et de ses lieux saints".

La Jordanie a affirmé que l'Esplanade des Mosquées est "un lieu de culte exclusivement réservé aux musulmans" et a accusé Ben Gvir de chercher à diviser ce site. Le royaume hachémite a menacé de "prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter les attaques contre les lieux saints" et prépare des poursuites judiciaires internationales, qualifiant ces actions de "violation flagrante du droit international" et d'"escalade dangereuse" qu'il compte combattre "par tous les moyens possibles".