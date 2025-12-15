Le chef de la milice Abou Shabab, Ghassan al-Dahini, a condamné sans équivoque l’attaque meurtrière survenue en Australie. Dans une publication sur son compte Facebook, il a déclaré s’opposer « à la violence et au terrorisme » et se dire solidaire « des victimes de la fusillade de masse lors de l’horrible attaque de Sydney ». Il a également affirmé que « la Palestine est contre le terrorisme et se tient aux côtés de l’humanité et des différentes religions », ajoutant : « Nous refusons l’image que l’occupation cherche à imposer de nous à la communauté internationale. »

Ghassan al-Dahini a récemment pris la tête de la milice, qui constitue la principale force d'opposition au Hamas dans la bande de Gaza, après que son précédent leader a été tué le mois dernier dans une rixe sur fond de rivalités internes.

Une coopération s'est instaurée au cours de la dernière année entre la milice et les forces de Tsahal sur le terrain. Yasser Abu Shabab avait par ailleurs rencontré en Isral Steve Witkoff et Jared Kushner, les envoyés spéciaux américains, dans le contexte du plan Trump pour l'avenir de Gaza.