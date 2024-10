"La présence américaine et européenne au Moyen-Orient est source de conflits et de guerres" (Khamenei)

Dans sa première déclaration publique depuis le lancement par l'Iran d'une salve de missiles balistiques contre Israël, le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a vivement critiqué la présence des nations américaines et européennes au Moyen-Orient.

Selon l'agence de presse officielle IRNA, Khamenei a déclaré que cette présence était source de "conflits, guerres, inquiétudes et inimitiés" dans la région. Il n'a fait aucune mention directe de l'attaque iranienne de la veille contre Israël. Le leader iranien a affirmé que "les nations de la région peuvent se gérer elles-mêmes et... elles vivront ensemble en paix", mettant ainsi en avant une vision d'autonomie régionale. Il a exprimé l'espoir de se "débarrasser du mal des ennemis" et a exhorté les nations occidentales à "mettre fin à leur méchanceté". Ces déclarations s'inscrivent dans la ligne politique de longue date de l'Iran, qui considère la présence militaire américaine à ses frontières comme une menace directe. Téhéran demande depuis longtemps l'évacuation des troupes américaines d'Irak et d'autres pays de la région.

La rhétorique de Khamenei, évitant soigneusement de mentionner l'attaque contre Israël tout en critiquant la présence occidentale, semble viser à détourner l'attention de l'escalade récente des tensions et à recentrer le débat sur l'influence étrangère dans la région.