"La résistance ne faiblira pas" : Le Hezbollah affiche sa détermination face à Israël

Dans un discours musclé prononcé mercredi à Beyrouth, Naïm Kassem, nouveau chef du Hezbollah, a réaffirmé la position inébranlable de son organisation face à l'offensive israélienne qui dure depuis plus d'un mois.

"Netanyahou ne pourra vaincre car il ne peut compter que sur ses massacres et sa criminalité", a-t-il déclaré, dénonçant une stratégie israélienne qu'il qualifie d'"expansionniste". Selon lui, les objectifs de Tel-Aviv dépasseraient largement le cadre du Liban, visant une reconfiguration complète du Moyen-Orient.

Face à la supériorité technologique israélienne, le Hezbollah met en avant ses atouts. "Nous avons des dizaines de milliers de combattants bien formés qui peuvent tenir face à l'ennemi", assure Kassem, soulignant la capacité de son organisation à maintenir une pression constante sur le front nord d'Israël. Il affirme notamment que ses forces peuvent frapper "n'importe quel point" en territoire israélien.

"Le prix fort que nous payons ainsi que la population est celui qu'il faut payer pour parvenir à la victoire, et il est moindre que celui de la reddition", justifie le leader chiite. Des négociations ne sont pas exclues, mais à des conditions strictes. Le Hezbollah exige l'arrêt des "agressions" et le "respect" de la souveraineté libanaise comme préalables à toute discussion indirecte, qui serait menée via le président du Parlement Nabih Berry. Le mouvement revendique également des succès militaires significatifs, notamment la destruction de "plus de 45 chars Merkava" israéliens, bien que ces chiffres n'aient pas été confirmés de source indépendante. Kassem insiste sur l'impact psychologique du conflit, évoquant les milliers de déplacés dans le nord d'Israël contraints de rejoindre les abris à chaque alerte. Le discours de Naïm Kassem dessine les contours d'un conflit qui semble s'installer dans la durée, avec un Hezbollah qui, malgré les pertes importantes, maintient une ligne dure face à Israël.