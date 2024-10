La Russie met en garde ses citoyens : "Nous recommandons de quitter Israël tant que c'est encore possible"

L'ambassadeur de Russie en Israël, Anatoly Viktorov, a lancé un appel pressant à ses concitoyens. Dans une interview accordée à l'agence de presse russe TASS, le diplomate a vivement recommandé aux ressortissants russes actuellement en Israël d'envisager sérieusement de quitter le pays "tant que cette possibilité existe encore".

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues dans la région, faisant craindre une potentielle extension du conflit. "Compte tenu de l'escalade grave actuelle, nous renforçons notre recommandation d'éviter de visiter Israël et suggérons même aux citoyens actuellement sur le territoire israélien d'envisager de quitter la région", a déclaré Viktorov. L'ambassadeur a souligné que des options de départ restent disponibles, mentionnant spécifiquement les vols réguliers opérés par plusieurs compagnies aériennes, y compris la compagnie israélienne El Al.

La recommandation de Viktorov n'est pas sans rappeler les avertissements similaires émis par d'autres pays dans des situations de crise imminente. Elle soulève des questions sur l'évaluation que fait la Russie de la stabilité régionale et de la sécurité de ses citoyens en Israël. Cette annonce pourrait également avoir des implications diplomatiques plus larges. Elle intervient à un moment où les relations entre la Russie et Israël sont déjà tendues, notamment en raison des positions divergentes sur le conflit en Ukraine et les actions de la Russie au Moyen-Orient. Pour l'instant, les autorités israéliennes n'ont pas réagi officiellement à cette déclaration.