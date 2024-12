La transition en Syrie au cœur d'une réunion internationale à Aqaba

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré qu'un large consensus existe entre les partenaires régionaux concernant les conditions que devra remplir le nouveau gouvernement syrien : être inclusif, respecter les droits des femmes et des minorités, rejeter le terrorisme et sécuriser et détruire les stocks présumés d'armes chimiques de l'ère Assad.

Ces déclarations ont été faites lors d'une réunion à Aqaba, en Jordanie, rassemblant une douzaine de ministres des Affaires étrangères et de hauts responsables de l'Union européenne et des Nations Unies, bien qu'aucun représentant syrien n'y participe, a rapporté l'Associated Press.

Plus tôt dans la journée, lors d'une rencontre avec l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pederson, Blinken a souligné "la détermination à soutenir une transition dirigée par les Syriens où les Nations Unies jouent un rôle crucial, particulièrement en matière d'assistance et de protection des minorités."

Pederson a abondé dans ce sens, insistant sur la nécessité d'un "processus politique crédible et inclusif rassemblant toutes les communautés syriennes" et l'importance de "préserver les institutions étatiques tout en acheminant rapidement l'aide humanitaire." Le ministère jordanien des Affaires étrangères a précisé que cette réunion visait à "discuter des moyens de soutenir un processus politique global mené par les Syriens", garantissant "la reconstruction des institutions étatiques syriennes tout en préservant l'unité, l'intégrité territoriale, la souveraineté, la sécurité, la stabilité et les droits de tous ses citoyens."