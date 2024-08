La traque de Yahya Sinwar : une chasse à l'homme complexe au cœur de Gaza

Dans les méandres de la bande de Gaza, une chasse à l'homme sans précédent se poursuit. Yahya Sinwar, le leader du Hamas, reste introuvable malgré les efforts considérables déployés par Israël et ses alliés pour le capturer. Une récente enquête du New York Times lève le voile sur les méthodes sophistiquées mises en œuvre dans cette traque.

Depuis le massacre du 7 octobre, Sinwar est devenu un véritable fantôme. Absent de la scène publique, ne communiquant que rarement avec ses partisans, il laisse peu d'indices sur sa localisation. Les services de renseignement israéliens et américains estiment que Sinwar a depuis longtemps abandonné toute communication électronique, échappant ainsi à un réseau de surveillance pourtant très élaboré.

En janvier dernier, les forces israéliennes pensaient être sur le point de le capturer. Une opération menée dans un complexe souterrain au sud de Gaza s'est soldée par un échec de justesse : Sinwar avait quitté les lieux quelques jours auparavant, laissant derrière lui des documents et une importante somme d'argent.

Contrairement à d'autres dirigeants terroristes, Sinwar reste activement impliqué dans la conduite des opérations militaires. Les diplomates engagés dans les négociations de cessez-le-feu à Doha rapportent que son avis est systématiquement requis pour toute décision majeure. Pour tenter de le localiser, Israël a mis en place une unité spéciale au sein du Shin Bet, tandis que les États-Unis ont fourni des technologies de pointe, notamment des radars capables de pénétrer le sol. La capture ou l'élimination de Sinwar pourrait avoir un impact décisif sur le conflit, offrant potentiellement à Benjamin Netanyahou l'opportunité de déclarer une victoire militaire significative. Cependant, la communication avec Sinwar est devenue de plus en plus difficile. Alors qu'il répondait autrefois rapidement aux messages, ses réponses se font désormais plus rares et plus lentes, passant souvent par l'intermédiaire de ses adjoints. La traque de Yahya Sinwar se poursuit, symbole d'une collaboration étroite entre Israël et les États-Unis dans leur détermination à capturer l'homme considéré comme le cerveau de l'une des attaques les plus meurtrières de l'histoire d'Israël. L'issue de cette chasse à l'homme pourrait bien redéfinir les contours du conflit en cours à Gaza.