"La victoire de Gaza est une victoire pour le peuple palestinien" (Naim Qassem)

Dans une série de déclarations, Naim Qassem, chef du Hezbollah, a abordé plusieurs sujets d'actualité, commençant par annoncer la mort du commandant Cheikh Mohammad Hamadi dans la région de la Bekaa occidentale.

Le dirigeant du Hezbollah a ensuite salué le "succès" palestinien dans l'obtention d'un cessez-le-feu à Gaza, remerciant notamment l'Iran, le Yémen, l'Irak et le Liban pour leur soutien. Il a particulièrement souligné le rôle du guide suprême iranien Khamenei et les "sacrifices consentis", évoquant notamment Nasrallah dans ce contexte.

Qassem a reconnu l'existence d'un "écart considérable" entre les capacités militaires israélo-américaines et celles de la "résistance". Cependant, il a insisté sur le fait que la force de la "résistance" réside dans "un choix politique, national et humain" de confronter l'occupation. Dans son discours, Qassem a détaillé l'ampleur de la confrontation : "Israël et les États-Unis voulaient en finir avec la résistance. Israël est venu avec 5 divisions d'environ 75 000 soldats et officiers, avec des crimes et de la force pour atteindre cet objectif." Il a souligné la résistance unifiée de plusieurs groupes, citant "le Hezbollah, le mouvement Amal, la Jamaa Islamiya, le Parti social nationaliste syrien et tous les autres" qui ont, selon lui, "combattu avec un courage exceptionnel." "Nous sommes plus forts dans notre foi, nos choix et nos droits que leur occupation et leur agression", a-t-il affirmé, appelant à se concentrer non pas sur la puissance militaire mais sur "la force de la foi, de l'engagement et de la volonté". Il a conclu en qualifiant la situation actuelle de "victoire".