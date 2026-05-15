Le chef d’état-major Eyal Zamir s'est rendu aux Émirats arabes unis pendant la guerre contre l'Iran

Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, accompagné de hauts responsables de l’armée israélienne, s'est rendu aux Émirats arabes unis pendant la guerre contre l’Iran, selon une information révélée vendredi par Kan News. Lors de cette visite, il a rencontré de hauts responsables émiratis, parmi lesquels le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, ainsi que des responsables locaux de la sécurité.

Cette visite s’ajoute à une série de déplacements de hauts responsables israéliens dans la fédération du Golfe pendant la guerre avec l’Iran. Mercredi, le bureau du Premier ministre avait affirmé que Benjamin Netanyahou s’était lui aussi rendu secrètement aux Émirats arabes unis au cœur de l’opération « Rugissement du Lion », où il a rencontré le cheikh Mohammed ben Zayed. Selon le communiqué israélien, cette visite a permis une « percée historique » dans les relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Le ministère émirati des Affaires étrangères a toutefois démenti cette version, affirmant également ne pas avoir accueilli de délégation militaire israélienne.

Plus tôt cette semaine, le Wall Street Journal avait rapporté que le chef sortant du Mossad, Dedi Barnea, s’était rendu au moins deux fois aux Émirats arabes unis pendant la guerre contre l’Iran, afin d’assurer une coordination sécuritaire liée à la campagne militaire. Des responsables arabes et une source informée ont indiqué au journal que ces visites secrètes avaient eu lieu en mars et en avril.

Dans le même contexte, Kan News a également révélé que David Zini, chef du Shin Bet, avait effectué une visite sans précédent aux Émirats arabes unis. Ce déplacement, intervenu ces dernières semaines sur fond de cessez-le-feu et de tensions persistantes avec l’Iran, est présenté comme un signe du resserrement des relations sécuritaires entre Israël et les Émirats.