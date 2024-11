Le chef de l'AIEA effectue une visite inédite des sites nucléaires iraniens sensibles

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a visité deux sites nucléaires majeurs lors de son déplacement en Iran en fin de semaine dernière. Selon Reuters, il s'est rendu au complexe de Natanz ainsi qu'au site d'enrichissement de Fordow, une installation fortifiée située à environ 100 kilomètres au sud de Téhéran. Suite aux discussions avec M. Grossi dans la capitale iranienne, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré sur X : "La balle est dans le camp de l'UE/E3. Nous sommes prêts à négocier sur la base de nos intérêts nationaux et de nos droits inaliénables, mais pas sous la pression et l'intimidation. J'espère que l'autre partie adoptera une politique rationnelle."

Cette visite intervient alors que l'AIEA cherche depuis plusieurs années à obtenir des réponses sur l'origine et la localisation actuelle de particules d'uranium d'origine humaine découvertes sur deux sites non déclarés, Varamin et Turquzabad. L'agence a également publié plusieurs rapports révélant que l'Iran a considérablement augmenté son stock d'uranium enrichi à des niveaux proches de la qualité militaire.

L'Iran a multiplié les mesures pour réduire sa conformité à l'accord nucléaire de 2015 depuis le retrait américain décidé par Donald Trump en 2018. Outre l'accélération de son enrichissement d'uranium, Téhéran a également interdit l'accès de ses installations aux inspecteurs de l'AIEA.

"Nous sommes pleinement mobilisés avec nos partenaires E3 et les États-Unis pour ramener l'Iran à la pleine mise en œuvre de ses obligations et engagements internationaux, ainsi qu'à une coopération de bonne foi avec l'agence", a souligné un responsable occidental cité par Reuters. "Cette mobilisation prend différentes formes, y compris par le biais de résolutions... nous nous attendons donc à ce que ces messages soient transmis lors de la visite de Rafael Grossi et nous adapterons notre réaction en conséquence."