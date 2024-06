Le nouveau chef de la diplomatie iranienne critique le plan Biden lors d'une visite au Liban

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a critiqué l'accord de cessez-le-feu à Gaza proposé par le président américain Joe Biden et mis en garde Israël contre le lancement d'une guerre totale au Liban lors d'une visite à Beyrouth, sa première visite diplomatique officielle depuis le décès de son prédécesseur le mois dernier.

Ali Bagheri Kani a remplacé Hossein Amir Abdollahian, un partisan de la ligne dure proche des Gardiens de la révolution, qui est décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dans une zone montagneuse près de la frontière iranienne avec l'Azerbaïdjan, en compagnie du président iranien Ebrahim Raissi et d'une délégation d'autres responsables.

"Si les Américains sont honnêtes, au lieu de proposer des plans sous le nom de cessez-le-feu, ils doivent prendre une mesure, à savoir mettre fin à toute aide à l'entité israélienne", a déclaré M. Bagheri Kani lors d'une conférence de presse à l'ambassade d'Iran à Beyrouth. "Ce n'est qu'une fois que l'aide à l'entité israélienne aura été supprimée que celle-ci n'aura plus les outils et la capacité de commettre des crimes contre les Palestiniens et que la guerre prendra fin", a-t-il affirmé.