Le chef de la Force Qods soupçonné de collusion avec Israël, foudroyé par un infarctus lors de l'interrogatoire (média)

L'Iran est secoué par une affaire qui ébranle les plus hautes sphères de son establishment militaire. Le général Ismail Qaani, commandant de la force Qods des Gardiens de la Révolution, a été victime d'une crise cardiaque en plein interrogatoire et transporté d'urgence à l'hôpital.

Cette révélation intervient dans un contexte explosif où le chef de cabinet de Qaani est soupçonné d'entretenir des liens avec Israël, l'ennemi juré de la République islamique. L'affaire prend une dimension encore plus spectaculaire avec les rumeurs qui circulent depuis plusieurs semaines sur une possible infiltration israélienne au plus haut niveau du Hezbollah libanais, allié stratégique de l'Iran.

Le site britannique Middle East Eye rapporte que les Gardiens de la Révolution ont lancé une enquête pour comprendre comment Israël aurait pu pénétrer les cercles les plus fermés du Hezbollah, allant jusqu'au leader historique Hassan Nasrallah. Des sources à Téhéran, proches du Hezbollah, affirment que même Qaani, figure emblématique du régime iranien, est dans le collimateur des enquêteurs.

Pour l'instant, Qaani serait interrogé sur une possible faille de sécurité, et non pour espionnage au profit d'Israël. Cependant, cette affaire soulève de nombreuses questions sur l'intégrité du système de sécurité iranien et sur les possibles ramifications d'une telle infiltration. L'absence publique de Qaani ces derniers temps avait déjà alimenté les spéculations. Certaines rumeurs allaient même jusqu'à affirmer qu'il aurait été éliminé lors d'une frappe israélienne à Beyrouth, aux côtés du successeur présumé de Nasrallah.