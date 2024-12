Le chef du Hezbollah revendique une victoire après deux mois d'affrontements

Dans une allocution, Naim Qassem, le chef du Hezbollah, a dressé un bilan triomphaliste des confrontations avec Israël, après 64 jours de combats. Selon lui, malgré les pertes humaines, les blessés et les déplacements de population, son organisation a démontré sa capacité de résistance face à ce qu'il qualifie "d'agression criminelle" israélienne.

Le dirigeant du mouvement terroriste chiite libanais a détaillé les trois piliers de ce qu'il présente comme une victoire stratégique. En premier lieu, il a salué la présence "héroïque" des combattants sur le terrain, soulignant leur capacité à freiner l'avancée israélienne tout en maintenant une pression militaire via des tirs de missiles et des drones vers les grandes villes israéliennes, notamment Tel-Aviv et Haïfa.

Le deuxième facteur de succès, selon Qassem, réside dans le "sacrifice des martyrs", avec une mention particulière pour Hassan Nasrallah. Leur "sang versé" aurait galvanisé les combattants dans leur détermination à poursuivre la lutte contre "l'ennemi". Enfin, il a mis en avant la reconstruction réussie du leadership du Hezbollah comme troisième élément décisif. Concernant l'accord de cessez-le-feu, Qassem précise qu'il s'inscrit dans le cadre de la résolution 1701, prévoyant un retrait israélien des territoires libanais en échange d'une démilitarisation au sud du fleuve Litani, où seule l'armée libanaise serait autorisée à déployer des forces armées.Ce discours intervient dans un contexte de tensions croissantes à la frontière libano-israélienne, où les échanges de tirs sont quasi quotidiens depuis le début du conflit à Gaza.