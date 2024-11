Le chef du Shin Bet en visite secrète en Turquie, échec d'une nouvelle médiation pour les otages

Selon le journal londonien Al-Arabi Al-Jadid, citant une source du Hamas, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, s'est rendu secrètement en Turquie samedi dernier pour discuter d'une nouvelle initiative de médiation concernant les otages avec le chef du renseignement turc, Ibrahim Kalen.

Cette visite, approuvée par Israël, visait à explorer une proposition turque de médiation pour la libération des otages. Cependant, selon la source, le Premier ministre Netanyahou aurait rapidement fait échouer cette initiative, refusant tout contact avec la Turquie.

Des sources égyptiennes citées par le journal indiquent que Le Caire attendait cette médiation turque avec intérêt, la considérant comme un test de la position israélienne après la victoire de Donald Trump aux primaires américaines. Si Israël avait accepté, une série de réunions était prévue au Caire avec la participation de responsables turcs comme garants, non comme médiateurs directs. Par ailleurs, le journal révèle que des discussions sécuritaires récentes entre l'Égypte et Israël ont porté sur le déploiement des forces israéliennes le long de l'axe Philadelphie. Israël aurait proposé une nouvelle approche, suggérant un retour aux annexes sécuritaires du traité de paix d'avant 2005, limitant la présence militaire israélienne à des armes légères et du matériel de surveillance. L'Égypte maintient pour l'instant son opposition à toute présence israélienne dans cette zone.