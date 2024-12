"Le contrôle sécuritaire de Gaza restera entre les mains de Tsahal, le Hamas en sera banni" (Israel Katz)

En visite ce mercredi sur l'axe Philadelphie à Gaza, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a réaffirmé la détermination d'Israël à maintenir le contrôle sécuritaire de Gaza. Accompagné du commandant du front sud, le général Yaron Finkelman, et du chef de la division Gaza, le général de brigade Barak Hiram, il a reçu un briefing opérationnel et du renseignement sur les activités de Tsahal dans la région.

"Le contrôle sécuritaire de Gaza restera entre les mains de Tsahal, qui pourra agir comme bon lui semble pour éliminer les menaces, empêcher le creusement de tunnels, démanteler les infrastructures terroristes et prévenir l'organisation de terroristes cherchant à nuire à l'État d'Israël ou à ses soldats", a déclaré le ministre.

Katz a souligné que les leçons du passé ont été tirées : "Nous nous assurerons que ce que nous avons vu en termes de tunnels d'infiltration et de menaces, et que cette guerre héroïque a éliminé, ne se reproduira plus. Comme au Liban, en Syrie et à l'est, nous garantirons qu'aucune menace ne pèsera plus sur les localités israéliennes, les citoyens et les soldats." Le ministre a également annoncé la création de "zones tampons et de positions dominantes" pour assurer la sécurité des localités, tout en poursuivant les deux objectifs de guerre : "libérer tous les otages et vaincre le Hamas". "Il n'y aura plus ici ni Hamas politique ni Hamas militaire - une nouvelle réalité émergera grâce aux combats qui se poursuivent jour après jour", a-t-il ajouté, saluant la détermination des soldats, y compris les réservistes, qui lui ont dit : "Continuez, laissez-nous aller jusqu'au bout, garantir la sécurité et ramener les otages".