Le dilemme de Téhéran : Frapper Israël et risquer l'apocalypse économique

Alors que le monde entier attend la réaction de l'Iran à l'élimination d'Ismail Haniyeh à Téhéran, les tensions géopolitiques atteignent un niveau sans précédent. Un conflit régional semble imminent, et les conséquences pourraient être catastrophiques.

AP Photo/Vahid Salem

L'économie iranienne, déjà en difficulté, pourrait s'effondrer

L'Iran, dont l'économie repose largement sur ses exportations de pétrole, se trouve dans une situation périlleuse. Malgré une augmentation récente des exportations de pétrole, atteignant 35,87 milliards de dollars en 2023, l'économie iranienne reste fragile. La Chine, achetant jusqu'à 90% du pétrole iranien, est devenue le pilier économique du régime. Mais cette dépendance pourrait se révéler fatale en cas de conflit.

Le détroit d'Hormuz : l'épée de Damoclès

Le contrôle iranien sur le détroit d'Hormuz, par où transite 30% du commerce mondial de pétrole, est à double tranchant. Une guerre pourrait perturber ce flux vital, plongeant non seulement l'Iran, mais l'ensemble de la région dans le chaos économique.

Les alliés occidentaux divisés

Face à cette menace, les réactions des alliés occidentaux d'Israël sont mitigées. Les États-Unis, inquiets, évoquent l'épuisement de leur armée. L'Allemagne hésite à intervenir, tandis que la France et le Royaume-Uni gardent un silence assourdissant. Cette division pourrait encourager l'Iran à passer à l'action.

La population iranienne : le talon d'Achille du régime ?

Au milieu de ces tensions internationales, la population iranienne gronde. Le fils du président nouvellement élu, Masoud Pazashkian, a récemment déclaré que la priorité de l'Iran devrait être la lutte contre la pauvreté et les inégalités, et non la guerre contre Israël. Cette fracture interne pourrait-elle être le facteur décisif qui retiendra la main de l'Iran ? Alors que le monde retient son souffle, une question demeure : l'Iran osera-t-il franchir le Rubicon, au risque de déclencher une guerre qui pourrait signifier sa propre fin ? Les prochains jours seront cruciaux pour l'avenir du Moyen-Orient et du monde entier.