Le drapeau d'Israël hissé exceptionnellement dans le Sinaï lors d'une cérémonie

Une scène inhabituelle s'est déroulée dans la péninsule du Sinaï lors de la commémoration du Veterans Day américain, célébré chaque année le 11 novembre. Pour la première fois, le drapeau israélien a été arboré aux côtés de ceux des nations participant à la Force multinationale d'observateurs au Sinaï (Multinational Force and Observers - MFO), chargée de superviser l'accord de paix entre Israël et l'Égypte.

La cérémonie de cette année rendait hommage aux victimes du crash d'un hélicoptère de la MFO survenu le 12 novembre 2020. Des images diffusées jeudi sur la page Facebook du contingent américain montrent des soldats de différentes nationalités (États-Unis, Italie, Colombie, Fidji, République tchèque, Canada et autres) réunis sur la base militaire du Sinaï, avec le drapeau israélien visible parmi les emblèmes nationaux.

Cette présence du drapeau bleu et blanc constitue un événement exceptionnel dans cette région, compte tenu du contexte diplomatique sensible. La Force multinationale d'observateurs opère dans le Sinaï depuis 1982, assurant le respect des dispositions de sécurité du traité de paix israélo-égyptien signé en 1979.

Aucune explication officielle n'a été fournie concernant cette décision inhabituelle d'inclure le drapeau israélien lors de cette cérémonie commémorative.