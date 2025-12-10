Le Hamas aurait dissimulé des tonnes de lait infantile pour alimenter le récit de famine à Gaza

Ahmed Fouad Alkhatib, militant palestinien originaire de Gaza basé aux États-Unis, accuse le Hamas d’avoir volontairement aggravé la crise alimentaire à Gaza en cachant des quantités importantes de lait infantile et de compléments nutritionnels destinés aux enfants. Selon lui, l’organisation aurait stocké ces produits dans un entrepôt dépendant du ministère de la Santé à Gaza afin de renforcer son discours sur une famine orchestrée par Israël.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Alkhatib montre un vaste bâtiment rempli de cartons de lait pour bébés et de boissons nutritives. Il affirme que ces réserves étaient dissimulées au plus fort de la crise humanitaire des derniers mois, alors que les images de malnutrition se multipliaient et suscitaient l’indignation internationale.

D’après le militant, l’objectif du Hamas était de présenter une situation de famine incontrôlable pour faire pression sur Israël et rétablir le mécanisme traditionnel de distribution de l’ONU, au détriment de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), mise en place avec le soutien direct des États-Unis. Ce dispositif, conçu pour contourner le contrôle du Hamas sur l’aide, a été marqué par des scènes de chaos, des violences régulières et des mises en garde du mouvement terroriste, qui aurait dissuadé les habitants de se rendre dans les centres de distribution.

La crise alimentaire s’est aggravée après l’effondrement du cessez-le-feu en mars, Israël ayant alors restreint l’entrée de l’aide humanitaire. Alors que les accusations internationales de famine se multipliaient, Israël a toujours nié être responsable de la situation, imputant les pénuries aux pillages d’aide par des groupes armés locaux. Une enquête de l’UNOPS (Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets) cet été a confirmé que des gangs armés étaient impliqués dans ces vols, sans établir de responsabilité directe du Hamas.

Alkhatib, connu pour son opposition au Hamas et son engagement en faveur d’une solution à deux États, estime néanmoins que le mouvement doit répondre de sa gestion de la crise. Il appelle à distinguer la souffrance réelle des civils de Gaza des actions du Hamas, qu’il accuse d’avoir utilisé la faim comme arme politique. Selon lui, dénoncer les abus du mouvement terroriste n’empêche pas d’exiger d’Israël qu’il facilite davantage l’acheminement de l’aide.

Il conclut que la population civile reste la première victime de ces stratégies conflictuelles, prise au piège entre le blocus israélien, les violences internes et les manipulations politiques du Hamas.