Le Hamas accepte une trêve pour une campagne de vaccination contre la polio à Gaza (média)

Selon le site d'information en langue arabe Al-Araby Al-Jadeed, basé à Londres, le Hamas aurait accepté une trêve humanitaire de sept jours à Gaza pour mener une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Jihad Taha, porte-parole du Hamas, aurait déclaré lors d'une interview que le groupe exhorte toutes les parties à mettre en œuvre cette initiative de trêve temporaire. Il soutient qu'Israël ne devrait pas être autorisé à "esquiver ou tergiverser en proposant des alternatives limitées pour le début du processus de vaccination sans s'engager à une véritable trêve humanitaire".

Des sources égyptiennes anonymes s'attendent à ce qu'une trêve débute dans les prochains jours, et qu'elle soit en vigueur pendant la journée sur une période de 3 à 5 jours, excluant les zones de la bande de Gaza où l'armée israélienne opère.

Cette trêve, apparemment discutée la semaine dernière entre l'Égypte et les États-Unis, serait indépendante de tout accord entre Israël et le Hamas, les négociations n'ayant pas abouti à une percée. L'ONU se prépare à vacciner environ 640 000 enfants à Gaza, après que l'Organisation mondiale de la santé a signalé qu'un bébé de 10 mois avait été paralysé par le poliovirus de type 2, le premier cas de ce type sur le territoire depuis 25 ans. La chaîne israélienne Channel 13 a rapporté que Jérusalem aurait approuvé des trêves humanitaires temporaires dans la bande de Gaza pour faciliter les vaccinations contre la polio. Cette décision aurait été prise à la demande du secrétaire d'État américain Antony Blinken lors de sa visite la semaine dernière. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les chefs de la sécurité auraient approuvé cette mesure sans en informer les ministres du cabinet de sécurité. Le bureau du Premier ministre a nié avoir autorisé la trêve, mais a confirmé avoir approuvé "la désignation de certaines zones dans la bande de Gaza". Il affirme que cette décision a été présentée au cabinet de sécurité et a reçu son soutien.