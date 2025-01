Le Hamas accuse l'Autorité palestinienne de trahison

L'organisation terroriste Hamas a vivement critiqué mercredi les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne (AP), les accusant de collaboration avec Israël lors de l'opération militaire dans le camp de réfugiés de Jénine. Le mouvement qualifie cette coopération présumée de "crime et de trahison du sang des martyrs". Dans un communiqué, le Hamas affirme que le comportement de l'Autorité palestinienne "dévie de la ligne nationale" et que sa coordination sécuritaire avec Israël "est devenue extrêmement dangereuse, s'opposant totalement à la position du peuple palestinien et des organisations palestiniennes".

L'organisation a appelé la population palestinienne de Judée-Samarie à "agir de toutes ses forces pour mettre fin à la politique dangereuse de l'Autorité palestinienne" et à confronter ce qu'elle qualifie "d'agression israélienne" contre les "combattants" de Jénine. Le Hamas exhorte également à une escalade des confrontations avec Israël "à tous les points de friction, aux checkpoints militaires et dans les colonies", appelant à des actions qui feraient "payer le prix" à Israël pour ce qu'il qualifie de "crimes" contre le peuple palestinien.

Ces accusations surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre le Hamas et l'AP, cette dernière ayant récemment annoncé avoir neutralisé 17 voitures piégées à Jénine.