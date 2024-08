Le Hamas appelle à des manifestations massives vendredi

Le groupe terroriste Hamas a lancé un appel à des manifestations massives ce vendredi, désigné comme "une journée pour défendre Gaza, Jérusalem et Al-Aqsa".

Dans un communiqué, l'organisation terroriste palestinienne s'adresse particulièrement aux musulmans de Judée-Samarie, de Jérusalem et du reste d'Israël, les exhortant à se rendre à la mosquée Al-Aqsa sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem. Le Hamas les encourage à s'y barricader pour "contrecarrer les tentatives des extrémistes de profaner le lieu".

Cet appel intervient à l'occasion du 55e anniversaire d'un incendie criminel qui avait endommagé une partie de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'Islam. L'attaque, perpétrée le 21 août 1969 par un chrétien australien agissant seul, avait à l'époque suscité des accusations infondées de certains groupes palestiniens contre Israël. Dans son communiqué, le Hamas maintient qu'Israël était "complice" de cet acte, et l'accuse aujourd'hui de tenter d'imposer sa souveraineté sur l'ensemble du site, connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple. Ce lieu, le plus sacré du judaïsme, est également l'emplacement où se dressaient autrefois les deux Temples juifs. Cette rhétorique inflammatoire du Hamas s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes autour des lieux saints de Jérusalem, régulièrement au cœur de confrontations entre Israéliens et Palestiniens. Les autorités israéliennes, qui contrôlent l'accès au site, maintiennent un statu quo délicat, permettant aux musulmans d'y prier tout en autorisant les visites non religieuses des non-musulmans. L'appel du Hamas à des manifestations massives fait craindre une nouvelle escalade des tensions dans la région, alors que les efforts de médiation internationale pour une désescalade durable entre Israël et les factions palestiniennes semblent dans l'impasse. Les forces de sécurité israéliennes devraient être en état d'alerte maximale ce vendredi, se préparant à d'éventuels troubles à Jérusalem et dans d'autres zones sensibles.