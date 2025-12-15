Le Hamas célèbre ses 38 ans et érige le massacre du 7 octobre en "jalon historique"

Le Hamas a marqué dimanche le 38e anniversaire de sa création en présentant le massacre du 7 octobre comme un « jalon majeur » de son combat contre Israël. Dans un communiqué publié le 14 décembre, le mouvement terroriste islamiste a qualifié l’attaque, qu’il désigne sous le nom de "déluge d'Al-Aqsa», de « tournant fondateur » ouvrant, selon lui, une nouvelle phase destinée à « repousser l’occupation et y mettre fin ».

« Le déluge d'Al-Aqsa a constitué un jalon imposant dans la marche de notre peuple vers la liberté et l’indépendance », affirme le texte, qui insiste sur la détermination du Hamas à poursuivre ses objectifs « quels que soient les sacrifices ». Le mouvement terroriste soutient par ailleurs qu’Israël n’a pas atteint ses buts militaires depuis le déclenchement de la guerre.

Le communiqué rend hommage à la « résilience » des Palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza, décrite comme une « terre de dignité et de défi », et salue les combattants du Hamas pour leur « bravoure » et leur « persévérance ». Le groupe terroriste y réaffirme que Jérusalem et l’esplanade des Mosquées demeurent au cœur du conflit et doivent, selon ses termes, « rester purement islamiques ».

Sur le plan politique, le Hamas appelle les médiateurs internationaux et les États-Unis à faire appliquer un cadre de cessez-le-feu, à ouvrir les points de passage vers Gaza et à accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire. Il rejette toute « tutelle extérieure » sur Gaza ou les territoires palestiniens, affirmant que seuls les Palestiniens doivent décider de leur gouvernance. La libération de prisonniers palestiniens est présentée comme une priorité absolue, tandis que le mouvement encourage la poursuite des procédures devant la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale.

Fondé en 1987 comme branche palestinienne des Frères musulmans, le Hamas prône, selon sa charte, la destruction d’Israël et l’établissement d’un État islamique sur l’ensemble du territoire entre la Méditerranée et le Jourdain. L’attaque du 7 octobre 2023, revendiquée par le mouvement, a déclenché la guerre en cours entre Israël et le Hamas.