Le Hamas confirme la mort de son porte-parole militaire Abou Obeida

L’organisation terroriste Hamas a confirmé officiellement, ce lundi, la mort de son porte-parole militaire Abou Obeida, près de quatre mois après son élimination lors d’une frappe israélienne. Dans le même communiqué, le mouvement terroriste a annoncé la désignation d’un nouveau porte-parole de sa branche armée.

Selon la déclaration publiée par le Hamas, Abou Obeida a été éliminé lors d’une opération menée par les forces israéliennes à la fin du mois d’août. Jusqu’à présent, l’organisation s’était abstenue de confirmer officiellement son sort, entretenant le flou autour de l’identité et du devenir de cette figure centrale de sa propagande militaire.

Fait notable, le Hamas a diffusé à cette occasion une photographie d’Abou Obeida à visage découvert — une première — rompant avec des années de communication soigneusement contrôlée, durant lesquelles le porte-parole apparaissait systématiquement masqué. Cette publication vise manifestement à renforcer la dimension symbolique et martiale de son discours posthume.

Dans la même déclaration, le Hamas a également évoqué d’autres terroristes éliminés au cours des derniers mois, parmi lesquels Raed Saad, Mohammed Sinwar, Mohammed Shabana et Hakam al-Issa, également connu sous le nom d’Abou Ammar al-Souri.

Plus tôt dans la journée, l’organisation terroriste avait annoncé la diffusion imminente d’une « déclaration importante », sans en préciser le contenu, alimentant les spéculations. La confirmation officielle intervient alors qu’à la fin du mois d’août, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait déjà confirmé l’élimination d’Abou Obeida lors d’une frappe ciblée.