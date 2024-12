Le Hamas diffuse une vidéo de l'otage Matan Zangauker

Le Hamas vient de publier une vidéo de propagande montrant Matan Zangauker, un otage de 25 ans enlevé lors des attaques du 7 octobre 2023. Dans cette séquence de trois minutes et demie, dont la date précise n'est pas confirmée, le jeune homme déclare être captif depuis plus de 420 jours, suggérant un tournage récent.

Matan Zangauker avait été kidnappé à son domicile du kibboutz Nir Oz lors de l'assaut du Hamas. Sa compagne, Ilana Gritzewsky, également enlevée ce jour-là, avait été libérée en novembre 2023 dans le cadre d'un accord avec le mouvement terroriste palestinien.

Dans la vidéo, l'otage se présente et lance un appel au public israélien pour qu'il poursuive les manifestations en faveur d'un accord avec le Hamas. Cette diffusion s'inscrit dans une série de vidéos similaires publiées par le groupe terroriste, une pratique que les autorités israéliennes qualifient de guerre psychologique déplorable.

Suite à la diffusion par le Hamas de la vidéo, Einav Zangauker a publié une déclaration poignante. "Après 14 mois d'enfer, sans sommeil et une angoisse indescriptible, j'ai enfin un signe de vie de Matan", a-t-elle déclaré.

Flash 90

Dans son message, elle appelle le Premier ministre Netanyahou à "mettre fin à la guerre et ramener tous les otages", soulignant que "tout accord qui ne les ramènerait pas tous serait une condamnation à mort pour les autres". Elle insiste sur l'urgence de la situation, affirmant que la preuve de vie de son fils démontre qu'il ne survivra pas longtemps dans ces conditions. Elle exhorte le gouvernement à saisir cette opportunité de négociation, rappelant que "les objectifs militaires à Gaza ont déjà été atteints" et que "les otages dans les tunnels ne tiendront plus très longtemps". Elle appelle également le public israélien à se mobiliser dans les rues pour faire pression en faveur d'un accord global de libération.