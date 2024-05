Le Hamas diffuse une vidéo montrant un otage israélien retenu à Gaza

Le groupe terroriste du Hamas a diffusé samedi sur Telegram une vidéo montrant un otage israélien retenu dans la bande de Gaza depuis l'attaque du mouvement islamiste le 7 octobre.

Ces images d'une dizaine de secondes, et dont la date d'enregistrement n'est pas précisée, montrent un homme, un œil tuméfié et l'air hagard, qui articule son nom. Le message est accompagné des hashtags « Le temps presse » et « votre gouvernement ment ». Dans la vidéo, l'otage s'identifie comme Nadav Popplewell, 51 ans. Le groupe terroriste affirme qu'il publiera bientôt d'autres informations ou images sur l'otage. Le Hamas a déjà publié des vidéos similaires d'otages qu'il détient, dans une stratégie de guerre psychologique.

Nadav Popplewell, 51 ans, a été capturé avec sa mère, Channah Peri, 79 ans, le 7 octobre dans leur maison du kibboutz Nirim par des terroristes du Hamas.