Le Hamas envisage de se relocaliser en Irak (média)

Le Hamas se prépare à déplacer sa direction politique du Qatar vers l'Irak, alors que la pression croissante de Doha et des États-Unis pousse le groupe vers une plus grande flexibilité dans les discussions sur le cessez-le-feu à Gaza.

L'initiative a été approuvée par le gouvernement irakien le mois dernier, selon un rapport de The National lundi.

L'Iran devrait assurer la protection des dirigeants du Hamas et de leurs bureaux à Bagdad, a ajouté le média.

Des discussions concernant la réinstallation ont eu lieu le mois dernier entre le dirigeant politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et des représentants des gouvernements irakien et iranien. Ces discussions ont été confirmées par un député irakien de haut rang et un dirigeant de parti politique ayant des liens étroits avec un groupe armé soutenu par l'Iran.

Le potentiel déménagement a également été examiné lors d'un appel téléphonique entre Haniyeh et le Premier ministre irakien Mohammed Shia Al Sudani. Cependant, il n'y a pas d'accord unanime parmi les factions politiques irakiennes concernant le déménagement du Hamas à Bagdad.

Iraqi Parliament Media Office via AP

"Certain groupes, en particulier les Kurdes et certains Sunnites, craignent que cela n'aggrave les tensions avec les États-Unis", a déclaré le député irakien à The National. "Mais malgré l'absence de consensus, la décision du gouvernement d'accueillir le Hamas sera maintenue." Ces derniers jours, le Hamas a ouvert un bureau politique à Bagdad, dirigé par le haut responsable Mohammed Al Hafy, avec des projets d'établir un bureau des médias dans les semaines à venir.