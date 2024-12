Le Hamas et le Fatah s'entendent pour gérer l'après-guerre à Gaza

Le Fatah et le Hamas se sont entendus sur la création d'un comité de soutien social chargé de gérer la vie civile dans la bande de Gaza au lendemain de la guerre, a rapporté mardi la chaîne libanaise Al-Mayadeen. Les organisations, qui se sont rencontrées au Caire, ont décidé que le comité serait dirigé par l'Autorité palestinienne et que sa création ne mènera donc pas à une scission entre Gaza et la Judée-Samarie. Le comité sera composé de fonctionnaires qui ne sont identifiés à aucune des deux organisations et gérera la vie civile dans la bande de Gaza dans tous les domaines, "pour le bien des citoyens palestiniens".

Eyad BABA / AFP

Le comité comprendra "entre 10 et 15 membres, qui seront des personnalités nationales compétentes" et disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour pouvoir mener à bien son travail. Le comité sera créé après la tenue d’un rassemblement de toutes les factions palestiniennes au Caire, qui prépareront l'accord final pour sa création, et continuera à travailler en coopération avec Israël comme c’était le cas avant les attaques du 7 octobre.

Il y a deux jours, le porte-parole du Hamas, Jihad Taha, a déclaré à un journal qatari que la visite de la délégation de l'organisation terroriste au Caire faisait partie des efforts des médiateurs pour mettre fin à la guerre. Taha a ajouté que le Hamas est ouvert aux propositions visant à un cessez-le-feu, incluant un retrait des forces de Tsahal de la bande de Gaza et la gestion de tous les problèmes causés par la présence continue d'Israël dans le territoire, précisant que la gestion de Gaza est une affaire palestinienne interne.

Abed Rahim Khatib/Flash90

Les organisations palestiniennes se sont rendues au Caire après la promotion de pourparlers de réconciliation en Égypte le mois dernier dans le but de créer une direction palestinienne unifiée qui défierait Israël. Une source égyptienne, qui n'était pas au courant des détails, a déclaré à la presse que ces réunions visaient, entre autres choses, à parvenir à une reprise des relations entre la bande de Gaza et la Judée-Samarie. Selon lui, le Caire est très préoccupé par les projets d'Israël pour le lendemain de la guerre : "Ces plans visent à perpétuer la division entre la Cisjordanie et Gaza et à faire échouer complètement la solution à deux États".