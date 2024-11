Les principales factions palestiniennes, le Hamas et le Fatah, travaillent sur un plan de reconstruction de Gaza pour l'après-guerre, selon un rapport publié ce mardi dans le Wall Street Journal. Le point central de cette initiative réside dans le fait qu'aucune des deux factions ne sera directement responsable de la gestion du territoire.

Des responsables palestiniens des deux mouvements, adversaires de longue date, sont parvenus à un consensus pour établir un comité politique palestinien externe, qui se concentrera sur la gestion de l'aide et la reconstruction de l'enclave, selon des hauts responsables palestiniens et arabes cités par le Wall Street Journal. Cet accord élimine un obstacle potentiel au plan post-conflit envisagé par les États-Unis et Israël, qui prévoit l'installation d'un gouvernement temporaire d'experts à Gaza, en attendant que la situation soit suffisamment stable pour organiser des élections.

"Le Hamas est favorable à l'idée d'un comité indépendant des factions palestiniennes", a déclaré Hussam Badran, membre du bureau politique du Hamas à Doha, lors d'une interview. Le Fatah partage cette position, comme l'a confirmé un haut responsable de l'Autorité palestinienne : "Il est raisonnable de penser qu'un accord sera trouvé sur cette base."

La proposition d'un comité apolitique pour l'aide et la reconstruction a fait l'objet de discussions début novembre au Caire, lors d'une rencontre entre les hauts responsables du Hamas présents en Iran et Khalil al-Hayya, principal négociateur du groupe. Les dirigeants du Fatah, Azzam al-Ahmad et Mahmoud al-Aloul, participaient également à ces discussions. Toutefois, les pourparlers n'ont pas abouti à un accord définitif sur la formation du gouvernement. Une source officielle de l'OLP a exprimé des inquiétudes : "Il y a une crainte que les puissances internationales ne traitent directement avec le comité, court-circuitant ainsi complètement l'Autorité palestinienne."

Mahmoud Habbash, conseiller principal du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a souligné que la nature indépendante de la commission proposée signifierait que "le Hamas devra reconnaître son échec dans la gestion de la bande de Gaza." Il a néanmoins précisé qu'un accord détaillé sur le fonctionnement de la commission n'a pas encore été conclu. Des divergences persistent entre le Hamas et le Fatah concernant le degré d'implication de l'Autorité palestinienne dans la gestion de cette commission.