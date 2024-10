Le Hamas fragilisé après l'élimination de Sinwar : "Nous avons subi un coup dur"

Suite à l'annonce de l'élimination de Yahya Sinwar par l'armée israélienne, des sources au sein du Hamas ont partagé leurs réflexions avec le journal saoudien Asharq Al-Awsat, révélant l'ampleur de la perte pour l'organisation. Un responsable du Hamas a déclaré : "Des consultations approfondies ont commencé au sein de l'organisation concernant l'avenir, y compris le prochain chef de bureau, le conflit actuel et les négociations pour un cessez-le-feu." Un autre haut responsable a admis que l'assassinat aurait "un impact majeur sur l'organisation", ajoutant : "Nous sommes face à une nouvelle étape."

Un proche du Hamas a souligné : "Le mouvement a subi un coup dur en perdant la plupart des faucons qui l'ont dirigé récemment." Il a estimé que l'organisation serait probablement contrainte de "faire des concessions qui étaient difficiles en présence de Sinwar - concernant la gestion de la guerre, les otages et même les relations avec l'Autorité palestinienne."

Des sources palestiniennes ont qualifié l'élimination de Sinwar de "coup le plus dur" pour l'organisation depuis sa création, créant "un vide difficile à combler". Elles ont souligné son rôle unique : "Sinwar n'était pas un leader ordinaire du Hamas. Il était l'architecte du 7 octobre, un leader qui a exercé une influence sans précédent au sein de la branche militaire du Hamas."

Les sources ont également noté que "le Hamas à l'ère Sinwar a connu une concentration des décisions politiques et militaires entre les mains d'un seul homme, soutenu par une popularité marquée dans la bande de Gaza."

Concernant l'avenir, les sources ont expliqué : "Le Hamas a une hiérarchie de leadership qui prend en compte la possibilité d'élimination de ses dirigeants, mais il n'a actuellement personne du statut de Sinwar." Elles ont ajouté : "C'est une erreur de croire que l'élimination de Sinwar mettra fin au Hamas, mais c'est aussi une erreur de croire qu'elle ne l'affaiblira pas. En son absence, le processus de prise de décision sera plus difficile et plus lent."