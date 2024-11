Le Hamas isolé après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah

Le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah libanais met à mal la stratégie du Hamas, qui espérait une escalade régionale pour l'aider dans sa guerre contre l'État hébreu, selon des responsables américains. Cette évolution marque une victoire pour l'administration Biden, qui cherchait à contenir le conflit et à accroître la pression sur le Hamas.

Avant même l'annonce du cessez-le-feu mardi, des responsables palestiniens et américains indiquaient que la direction politique du Hamas semblait prête à négocier, abandonnant la stratégie de son ancien leader Yahya Sinwar, éliminé le mois dernier par les forces israéliennes. Sinwar avait misé sur une guerre totale impliquant le Hezbollah et l'Iran pour vaincre Israël après l'attaque du 7 octobre 2023.

L'offensive israélienne contre le Hezbollah, ayant décimé sa direction et ses stocks d'armement à longue portée, suivie de cet accord de cessez-le-feu, laisse le Hamas de plus en plus isolé. L'Iran, soutien du Hamas et du Hezbollah, cherche à éviter un affrontement direct avec Israël, particulièrement après la destruction de ses systèmes de défense aérienne en octobre et l'élection de Donald Trump.

Le conseil politique du Hamas pourrait désormais être enclin à un accord de cessez-le-feu si Israël accepte des compromis, notamment sur le retrait de ses forces de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu semble attendre l'entrée en fonction de Trump avant de modifier sa position sur les négociations avec le Hamas. Bien que Trump a pressé Israël de "terminer" la guerre à Gaza, il est peu probable qu'il exerce une pression significative sur Netanyahou. Les responsables occidentaux rapportent qu'Israël reste sceptique quant aux propositions américaines et arabes pour la gestion post-conflit de Gaza. Netanyahou considère que les plans d'administration par l'Autorité palestinienne sont voués à l'échec, craignant un retour rapide du Hamas au pouvoir. Certains dirigeants du Hamas ont évoqué des concessions possibles, notamment une présence israélienne temporaire dans la zone frontalière entre l'Égypte et Gaza (l'axe Philadelphie), bien que cette position soit officiellement rejetée par l'organisation. Le Hamas reste cependant divisé sur son rôle futur à Gaza et sur l'étendue des compromis à faire avec Israël.