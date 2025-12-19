Le Hamas peine à payer les salaires des terroristes après des opérations israéliennes ciblant ses finances

Le Hamas fait face à de sérieuses difficultés financières qui entravent sa capacité à verser intégralement les salaires de ses membres, selon une information relayée par le quotidien arabophone Aawsat. En cause : les opérations menées par Israël dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie, qui auraient fortement fragilisé les circuits de financement de l’organisation terroriste.

D’après ces informations, l’un des coups les plus efficaces portés par Tsahal concerne les raids contre des "sociétés de change" en Judée-Samarie, utilisées par le Hamas et d’autres organisations terroristes pour transférer et blanchir des fonds. Ces actions auraient contribué à "assécher" une partie des ressources financières du mouvement, mettant à mal sa stabilité économique globale.

Le journal précise toutefois que, malgré ces contraintes, le Hamas conserve la capacité de verser des salaires partiels à la majorité de ses membres. Un responsable du mouvement terroriste, cité anonymement, affirme que l’organisation s’appuie encore sur des "sources commerciales internes" dans la bande de Gaza pour assurer un minimum de paiements réguliers.

L’autre pilier du financement reste le soutien iranien, décrit comme fluctuant et parfois retardé. "Nous faisons face à des difficultés croissantes, jour après jour, pour transférer et acheminer ces fonds vers Gaza", reconnaît ce responsable, expliquant que les gestionnaires des salaires sont contraints de puiser dans les liquidités restantes ou de recourir à des revenus générés localement.