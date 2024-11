Le Hamas pose ses conditions pour la reprise des négociations

Un haut dirigeant du Hamas maintient sa position ferme sur les pourparlers de paix. Dans un entretien accordé à la chaîne qatarie Al-Araby TV, Suhail al-Hindi, figure importante du mouvement, a détaillé les conditions sine qua non pour toute avancée dans les négociations.

"Le principe des négociations reste ouvert depuis le début du conflit", affirme al-Hindi, soulignant que le Hamas n'a jamais fermé la porte au dialogue. Le mouvement terroriste palestinien maintient des contacts étroits avec plusieurs médiateurs régionaux, notamment l'Égypte et le Qatar.

Les cinq conditions posées par le Hamas demeurent inchangées. "Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, le retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza, le retour des populations déplacées dans le nord du territoire, un accord équitable d'échange de prisonniers, ainsi que la mise en place d'un programme de reconstruction et d'aide humanitaire", énumère le responsable palestinien.

Face aux questions sur une possible flexibilité concernant un retrait progressif des forces israéliennes, al-Hindi est resté prudent. "Toute proposition sera examinée par notre direction", a-t-il indiqué, tout en réaffirmant l'importance capitale des cinq conditions établies. Le dirigeant du Hamas a particulièrement mis en avant le rôle crucial des médiateurs régionaux. "Nos frères égyptiens, qataris et turcs déploient des efforts considérables dans ce dossier", a-t-il souligné, laissant entrevoir une possible avancée diplomatique si leurs conditions sont respectées.