Le Hamas prépare les négociations sur les otages

Le Hamas intensifie ses préparatifs en vue d'un possible accord sur les otages, selon le journal londonien Al-Sharq al-Awsat. L'organisation a contacté les autres groupes palestiniens détenant des otages pour établir un décompte précis des captifs encore en vie à Gaza.

Le mouvement terroriste palestinien insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu pour localiser les corps des otages décédés, particulièrement ceux tués lors des bombardements israéliens. Selon les sources citées, certaines dépouilles restent introuvables, notamment celles d'otages morts avec leurs ravisseurs.

Le Hamas affirme protéger "méticuleusement" les officiers et soldats israéliens captifs, qui ne seront libérés qu'en échange de prisonniers palestiniens condamnés à de longues peines, hors du cadre de la première phase humanitaire.

Les discussions se poursuivent entre le Hamas et les autres groupes armés sur la proposition égyptienne, avec un consensus émergent sur la nécessité d'un cessez-le-feu similaire à celui du Liban, permettant un retrait progressif de Tsahal. Les réponses d'Israël et du Hamas à cette proposition, soutenue par les médiateurs et les États-Unis, sont attendues pour le milieu de la semaine prochaine.