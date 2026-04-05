Le Hamas rejette toute perspective de désarmement et dénonce une "exigence inacceptable"

Le Hamas a fermement rejeté toute discussion sur son désarmement, qualifiant d’« inacceptable » l’approche israélienne dans le cadre du plan dit du « Conseil du Paix », qui prévoit un processus progressif de démilitarisation du mouvement terroriste. Dans une déclaration, le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Obeida, a dénoncé une tentative imposée « de manière grossière » par Israël.

« Ce que l’ennemi n’a pas réussi à obtenir avec les chars, il ne l’obtiendra pas par les négociations », a-t-il affirmé, rejetant toute pression visant à réduire les capacités militaires du groupe terroriste islamiste. Le responsable a également accusé la communauté internationale de faire preuve de « deux poids, deux mesures », estimant que les concessions exigées ne concernent que les Palestiniens.

Cette prise de position intervient après la présentation, le mois dernier, d’un plan soutenu par les États-Unis, qui prévoit plusieurs phases dans la mise en œuvre d’un cessez-le-feu durable, incluant à terme le désarmement du Hamas. Ce volet constitue l’un des points les plus sensibles des discussions en cours.

Abou Obeida a par ailleurs appelé les médiateurs internationaux à faire pression sur Israël afin qu’il respecte ses engagements pris dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu d’octobre 2025, avant d’aborder toute nouvelle étape du processus. Selon lui, la priorité doit être donnée à l’application des dispositions déjà convenues.