Le Hamas rejette toute perspective de désarmement et dénonce une "exigence inacceptable"

« Ce que l’ennemi n’a pas réussi à obtenir avec les chars, il ne l’obtiendra pas par les négociations », a-t-il affirmé.

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Les terroristes du Hamas
Les terroristes du HamasAbed Rahim Khatib/Flash90

Le Hamas a fermement rejeté toute discussion sur son désarmement, qualifiant d’« inacceptable » l’approche israélienne dans le cadre du plan dit du « Conseil du Paix », qui prévoit un processus progressif de démilitarisation du mouvement terroriste. Dans une déclaration, le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Obeida, a dénoncé une tentative imposée « de manière grossière » par Israël.

« Ce que l’ennemi n’a pas réussi à obtenir avec les chars, il ne l’obtiendra pas par les négociations », a-t-il affirmé, rejetant toute pression visant à réduire les capacités militaires du groupe terroriste islamiste. Le responsable a également accusé la communauté internationale de faire preuve de « deux poids, deux mesures », estimant que les concessions exigées ne concernent que les Palestiniens.

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Cette prise de position intervient après la présentation, le mois dernier, d’un plan soutenu par les États-Unis, qui prévoit plusieurs phases dans la mise en œuvre d’un cessez-le-feu durable, incluant à terme le désarmement du Hamas. Ce volet constitue l’un des points les plus sensibles des discussions en cours.

Abou Obeida a par ailleurs appelé les médiateurs internationaux à faire pression sur Israël afin qu’il respecte ses engagements pris dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu d’octobre 2025, avant d’aborder toute nouvelle étape du processus. Selon lui, la priorité doit être donnée à l’application des dispositions déjà convenues.

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