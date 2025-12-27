Le Hamas s’apprête à désigner un nouveau "chef politique" (média arabe)

Selon des sources proches du Hamas citées par la chaîne saoudienne A-Sharq, l’organisation terroriste islamiste se prépare à élire, dans les prochains jours ou semaines, un nouveau chef de son bureau politique, poste successivement occupé par Ismaïl Haniyeh puis par Yahya Sinwar, tous deux éliminés récemment.

D’après ces sources, le scrutin se tiendra au sein du Conseil de la Choura, l’instance suprême du Hamas, composée d’environ cinquante membres représentant trois pôles : la bande de Gaza, la Judée-Samarie et la diaspora. L’élection doit également permettre de redéfinir la structure dirigeante du mouvement, conformément aux orientations de la direction actuelle.

La direction collégiale mise en place après l’élimination de Sinwar inclut notamment Mohammad Darwish, Khalil al-Hayya, Khaled Meshaal, Zaher Jabareen et Nizar Awadallah. Mohammad Darwish en est actuellement la figure centrale et préside également le Conseil de la Choura.

Deux candidats principaux émergent pour prendre la tête du bureau politique. Le favori serait Khalil al-Hayya, chef de facto du bureau politique à Gaza, bien qu’installé au Qatar, et responsable de l’équipe de négociation du Hamas. Selon plusieurs sources internes, il bénéficierait d’un large soutien, y compris au-delà de Gaza, notamment en Judée-Samarie.

Face à lui, Khaled Meshaal, ancien chef du bureau politique et figure de la direction extérieure du Hamas, apparaît comme l’alternative. D’après A-Sharq, une victoire d’al-Hayya signifierait la poursuite de la ligne actuelle, fondée sur la confrontation armée avec Israël jusqu’à la fin de la guerre et un retrait total de Tsahal de Gaza.

À l’inverse, l’élection de Meshaal pourrait ouvrir la voie à une stratégie plus pragmatique, axée sur des compromis dans les négociations, un éloignement relatif de l’Iran et un rapprochement avec certains États arabes dits modérés.

Les résultats de cette élection devraient peser lourdement sur l’orientation future du Hamas, tant sur le plan militaire que diplomatique.