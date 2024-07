Le Hamas sceptique face aux négociations, malgré l'accord de Netanyahou pour des pourparlers

Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a informé le président américain Joe Biden de son accord pour envoyer une délégation à de nouvelles négociations indirectes, un porte-parole du Hamas a exprimé sa méfiance envers Netanyahou et l'administration américaine.

Ahmed Abdel Hadi, porte-parole du Hamas au Liban, a déclaré à la chaîne libanaise pro-Hezbollah Al Mayadeen que le groupe terroriste fait davantage confiance à "la résistance, notre peuple et les fronts de soutien", faisant référence aux autres groupes terroristes soutenus par l'Iran. Le Hamas accuse Netanyahou de contradiction et de manque de sérieux dans sa volonté de parvenir à un accord, affirmant qu'il ne souhaite pas de cessez-le-feu. Cependant, le groupe dit "traiter objectivement" la situation, promettant de "poursuivre la résistance en l'absence d'accord". Abdel Hadi a nié avoir soumis une nouvelle proposition, parlant plutôt de "flexibilité" dans la forme, et non sur le fond. Il a ajouté que les médiateurs ont évoqué une "atmosphère positive" pour un possible accord. Ces déclarations interviennent après plus de six mois de négociations infructueuses impliquant les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, visant à libérer les 116 otages encore captifs à Gaza en échange d'une trêve et de la libération de prisonniers palestiniens.