Le Hamas se dit "ouvert" à de nouvelles propositions de cessez-le-feu

Le Hamas a annoncé mardi avoir répondu favorablement aux médiateurs concernant l'examen de nouvelles propositions de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers à Gaza, selon une déclaration filmée d'un haut responsable du mouvement.

"Le Hamas est ouvert à tout accord ou idée qui mettra fin à la guerre et conduira à un retrait complet de Gaza", a déclaré le dirigeant politique Abu Zuhari, précisant que des réunions ont déjà eu lieu et que d'autres sont prévues sur ce sujet.

Le responsable a également exigé la levée immédiate du blocus sur le nord de Gaza et l'acheminement d'aide humanitaire, de matériel médical et de carburant "pour sauver la vie de centaines de milliers de personnes". Il a appelé à "faire pression sur les soutiens d'Israël" et demandé aux pays ayant normalisé leurs relations avec l'État hébreu de les suspendre. Cette annonce intervient alors que les négociations pour une trêve et la libération des otages semblent dans l'impasse depuis plusieurs semaines, malgré les efforts des médiateurs internationaux.