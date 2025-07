Le Hamas utilise l’hôpital européen de Khan Younès et abandonne ses combattants

Articles recommandés -

L’armée israélienne a dévoilé ce jeudi un document découvert en février sous l’hôpital européen de Khan Younès, révélant l’utilisation militaire de l’établissement par le Hamas. Publié par le lieutenant-colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de Tsahal, ce témoignage d’un membre du Hamas expose les tactiques du groupe terroriste. Il détaille comment Muhammad al-Bakri, commandant d’une unité, a ordonné de condamner une sortie, abandonnant deux combattants, Ahmed Shtat et Salim Ma’arouf, à l’extérieur. Ces derniers ont été tués en tentant de se réfugier dans l’hôpital.

Le document rapporte les propos du commandant : « Fermez la porte avec une corde et laissez-les mourir dehors. » L’unité du Hamas, retranchée via un tunnel souterrain, a ensuite ouvert le feu sur les forces israéliennes depuis l’hôpital. Selon Tsahal, ces révélations confirment l’exploitation militaire de l’établissement, à la fois en surface et sous terre, par le Hamas. Elles soulignent également la lâcheté des chefs du groupe, qui se réfugient dans des tunnels tout en sacrifiant leurs hommes. Ce document alimente les accusations contre le Hamas, dans un contexte de tensions accrues à Gaza.