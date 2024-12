Le Hezbollah affaibli mais cherche déjà à se reconstruire, selon le renseignement américain

Selon quatre sources familières avec les dernières évaluations du renseignement américain, le Hezbollah a été militairement humilié par Israël, mais le groupe soutenu par l'Iran cherche déjà à reconstituer ses arsenaux et ses forces pour représenter une menace à long terme pour les États-Unis et leurs alliés régionaux.

Les agences de renseignement américaines ont estimé ces dernières semaines que le Hezbollah, même pendant l'offensive israélienne, a commencé à recruter de nouveaux combattants et cherche des moyens de se réarmer, tant par la production locale que par la contrebande de matériaux via la Syrie. Ces informations proviennent d'un haut responsable américain, d'un responsable israélien et de deux législateurs américains informés du renseignement, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

L'ampleur de ces efforts depuis le fragile cessez-le-feu de la semaine dernière reste incertaine, selon deux des sources. L'accord interdit explicitement au Hezbollah d'acquérir des armes ou des composants d'armement. Selon les évaluations des services de renseignement américains, le Hezbollah opère actuellement avec une puissance de feu limitée. Le groupe a perdu plus de la moitié de ses stocks d'armes et des milliers de combattants durant le conflit avec Israël, réduisant la capacité militaire globale de Téhéran à son plus bas niveau depuis des décennies.

Malgré ces revers, le Hezbollah n'est pas détruit. L'organisation conserve des milliers de roquettes à courte portée au Liban et cherchera à se reconstruire via des usines d'armement dans les pays voisins disposant de voies de transport accessibles, selon les sources. Cette situation pose un défi majeur pour la stabilité régionale, alors que le groupe cherche activement à reconstituer ses capacités militaires malgré les importantes pertes subies face à Israël.