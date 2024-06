Le Hezbollah utilise l'aéroport de Beyrouth pour stocker des armes iraniennes (média)

Selon des lanceurs d'alerte libanais, le Hezbollah utiliserait l'aéroport international de Beyrouth pour stocker de grandes quantités d'armes iraniennes, a rapporté le Telegraph.

Le média affirme que le groupe terroriste soutenu par l'Iran utilise l'aéroport international Beyrouth-Rafic Hariri pour stocker diverses armes, notamment des missiles balistiques, des roquettes d'artillerie non guidées et des missiles antichars guidés par laser. Une poudre blanche hautement explosive et toxique, connue sous le nom de RDX, est également stockée à l'aéroport, affirment les sources.

AP Photo/Hassan Ammar

Un employé de l'aéroport a déclaré au Telegraph que les armes arrivent à l'aéroport sur des vols en provenance d'Iran dans de "grandes boîtes mystérieuses".

"Lorsqu'elles ont commencé à arriver à l'aéroport, mes amis et moi avons eu peur parce que nous savions qu'il se passait quelque chose d'étrange", a-t-il témoigné, ajoutant que la situation est "extrêmement grave".

Selon les sources, les envois en provenance d'Iran ont considérablement augmenté depuis le début de la guerre à Gaza, faisant craindre que l'aéroport ne devienne une cible militaire si une guerre éclatait entre Israël et le Hezbollah. "S'ils continuent à faire entrer ces marchandises que je ne suis pas autorisé à vérifier, je crois vraiment que je mourrai de l'explosion ou qu'Israël bombardera 'les marchandises'", affirme une source. "Il ne s'agit pas seulement de nous, mais aussi des civils, de ceux qui entrent et sortent de l'aéroport, de ceux qui partent en vacances. Si l'aéroport est bombardé, le Liban est fini".