Le Jihad islamique publie une vidéo de l'otage israélien Sasha Trufanov

Dans le cadre de sa guerre psychologique, le Jihad islamique palestinien a diffusé une vidéo de Sasha Trufanov, otage qui vient de passer son 29ème anniversaire en captivité. Détenu depuis maintenant 404 jours, Trufanov apparaît à l'écran pour décrire ses conditions de détention difficiles.

"Voilà un an que je suis prisonnier", témoigne Trufanov, visiblement éprouvé. "Une année de privations : manque de nourriture, d'eau, pas d'électricité, et maintenant je n'ai même plus accès aux produits d'hygiène basiques comme le savon ou le shampoing, ce qui m'a causé des problèmes de peau."

Courtesy of the families

Dans un message émouvant adressé aux Israéliens, il implore : "À chaque fois que vous mangez ou buvez quelque chose, pensez à nous, les prisonniers. Nous n'avons pas ce privilège. Quand vous pensez à fermer le passage d'aide, pensez à nous. Quand vous leur compliquez la vie, vous compliquez la nôtre." Il exprime également sa peur quotidienne : "Je crains pour ma vie chaque jour. Les opérations militaires pourraient causer ma mort. Plusieurs otages sont déjà morts en captivité. La seule chose positive a été le cessez-le-feu."

Il est à noter que cette vidéo s'inscrit dans une stratégie habituelle des organisations terroristes, et le message de Trufanov pourrait avoir été dicté par le Jihad islamique.

Lena Trufanov, la mère de Sasha, a réagi avec émotion : "Je suis soulagée de voir mon fils en vie, mais très inquiète par ce qu'il raconte." Elle a lancé un appel pressant au gouvernement israélien et à la communauté internationale pour "faire tout leur possible afin de le libérer, lui et tous les autres otages à Gaza. Le temps presse."