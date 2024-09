Le leader chrétien libanais appelle le Hezbollah à cesser son "front de soutien" à Gaza

Dans un contexte de tensions croissantes au Liban, Samy Gemayel, à la tête du parti chrétien d'opposition Kataëb, a lancé un appel au Hezbollah. Lors d'une conférence de presse à Beyrouth, relayée ensuite sur les réseaux sociaux, Gemayel a exhorté le parti chiite à mettre fin à son "front de soutien" à Gaza, qui justifie les affrontements continuels avec Israël depuis octobre 2023.

"Le temps est venu pour le Hezbollah de revenir dans le giron de l'État libanais et d'abandonner ses aventures régionales", a déclaré Gemayel. Il a souligné l'importance pour le Hezbollah de remettre ses armes et ses combattants à l'armée libanaise, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un "retour à l'État" plutôt que d'une reddition.

Le leader des Kataëb a remis en question l'argument du Hezbollah selon lequel ses armes protègent les Libanais, affirmant que le conflit actuel a démontré le contraire. Il a appelé à une réconciliation nationale et à l'application des résolutions internationales. Gemayel a également souligné l'urgence d'élire un nouveau président, le poste étant vacant depuis octobre 2022, pour sortir le Liban de l'impasse politique. "Le peuple libanais est pris en otage entre le Hezbollah et la machine de guerre israélienne", a-t-il déploré, appelant à la réouverture du Parlement pour discuter de la situation actuelle. Ces déclarations interviennent dans un contexte de crise politique prolongée au Liban, exacerbée par les tensions régionales et les affrontements à la frontière sud. Elles reflètent les divisions profondes au sein de la société libanaise concernant le rôle du Hezbollah et l'avenir du pays.