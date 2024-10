Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que son pays est prêt "pour la paix, comme pour la guerre"

Le ministère iranien des Affaires étrangères a vivement critiqué ce dimanche l'imposition de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran dans le domaine nucléaire, lors d'une visite à Bagdad, la capitale irakienne.

Ces sanctions, justifiées par les États-Unis comme une réponse à "une opération de défense menée par les forces armées de la République islamique d'Iran" contre des cibles israéliennes, ont été qualifiées d'illégitimes et injustifiées par le porte-parole du ministère.

Le ministère a décrit l'attaque contre Israël comme une action légitime, conforme au droit international et relevant de l'exercice du droit à l'autodéfense. Il a également dénoncé les sanctions américaines visant plusieurs entreprises et navires supposément impliqués dans le transport de produits pétroliers iraniens, les qualifiant de "dépourvues d'honnêteté juridique ou logique" et de "chantage" orchestré par Israël.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a souligné le droit de son pays à répondre de manière appropriée aux sanctions américaines. Il a déclaré que "l'addiction du régime américain à une politique de menaces et de pressions maximales contre le peuple iranien n'a aucune influence sur la détermination de la République islamique d'Iran à défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale, ses intérêts nationaux et ses citoyens contre toute action injuste et agression extérieure".

Araghchi a également affirmé : "La République islamique d'Iran ne cherche pas l'escalade ni la guerre. Bien que l'Iran soit prêt à toute éventualité, nous sommes aussi prêts pour la paix que pour la guerre. C'est la position ferme de la République islamique d'Iran. Nous sommes totalement préparés à un scénario de guerre et nous ne la craignons pas, mais en même temps, nous préférons la paix et aspirons à une paix juste à Gaza et au Liban."

Il a ajouté : "Dans ce contexte, nous dialoguons et consultons nos amis de la région, principalement l'Irak. Nous partageons des opinions similaires et croyons qu'il faut mettre fin à l'agression sioniste contre Gaza et le Liban pour parvenir à un cessez-le-feu. Nous avons décidé de coopérer dans ce domaine et de poursuivre nos consultations et notre coordination pour éviter une escalade dans la région. Je suis satisfait de la position ferme du ministre irakien des Affaires étrangères et du gouvernement irakien, qui ont assuré que l'Irak ne permettra pas l'utilisation de son espace aérien contre l'Iran ou tout autre pays."