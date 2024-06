Le ministre iranien des Affaires étrangères discute de l'ouverture d'un bureau du Hamas en Irak (média)

Lors de la dernière visite à Bagdad du ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bagheri Khani, s'est entretenu lors de ses réunions de l'ouverture d'un "bureau de communication" de l'organisation terroriste Hamas, au cœur de la capitale irakienne, a rapporté samedi le journal libanais "Al-Akhbar".

Cette discussion intervient après que la possibilité d'un départ du Hamas du Qatar a été évoquée ces derniers mois. Doha aurait menacé d'expulser les dirigeants du Hamas de son territoire en raison de son refus de proposer un accord sur la libération des otages. Selon le média, le ministre iranien a également évoqué la possibilité qu'Israël transforme la guerre à Gaza en une "guerre régionale" - principalement au Liban.

(AP Photo/ Hassan Ammar

Par ailleurs, le média libanais rapporte que l'Egypte et le Qatar estiment que les Etats-Unis attendent qu'Israël annonce la fin de l'opération militaire à Rafah pour reprendre les contacts gelés à ce stade, concernant un accord de cessez-le-feu et un accord sur les otages. Les États-Unis ont demandé aux médiateurs, l'Égypte et le Qatar, d'exercer davantage de pression sur le Hamas, alors qu'ils ne sont pas convaincus d'être capables de le faire et estiment que ce que l'organisation terroriste a fourni dans sa dernière réponse peut être considéré comme "positif". Des sources ont indiqué au journal que, selon les estimations du Hamas et des médiateurs, l'essence du refus israélien est liée au refus d'abandonner l'axe de Philadelphie, à la frontière égyptienne, et l'axe de Netzarim, au centre de la bande de Gaza.